Швеція планує надати Україні САУ Archer, 50 БМП і протитанкову зброю

Це вже десятий пакет військової допомоги, який Швеція надасть Україні.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістеррсон оголосив про наміри передати Україні самохідні артилерійські установки Archer, 50 БМП Stridsfordon 90, а також протитанкові ракети NLAW.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Це вже десятий пакет військової допомоги, який Швеція надасть Україні. Він складається з трьох частин, одна з них відведена САУ Archer – для їх передачі потрібна додаткова підготовка. Крістерссон доручив провести таку підготовку.

"Бажання України отримати те, що їм найбільше потрібно, має велику вагу", - сказав він.

Уряд не надає жодної інформації про те, скільки саме Archer Швеція передасть Україні, але йдеться, ймовірно, про Archer B, які зберігаються на складах і яких у Швеції 24.

САУ Archer широко визнана як одна з найсучасніших артилерійських систем у світі, здатна стріляти снарядами на відстань до 50 км.

Бойові машини Stridsfordon 90 в кількості 50 екземплярів також включені в останню партію допомоги для України, і вони можуть бути доставлені протягом декількох місяців.

"Це гарна машина у всіх можливих сенсах", - сказала міністр енергетики Швеції Ебба Буш.

Крім того, Швеція надішле протитанкові комплекси NLAW.

"Вони відносно прості у використанні, не потребують багато часу для навчання і мають хорошу здатність виводити з ладу російські танки", - зазначила Буш.

Пакет допомоги також включає гранатомети, протитанкові гармати, автоматичну зброю та обладнання для розмінування. Загальна вартість пакета становить 4,3 мільярда шведських крон. Згідно з повідомленням уряду, в цю суму не включені САУ Archer.

Нагадаємо, уряд Естонії схвалив у четвер, 19 січня, відправку в Україну найбільшого досі пакету військової допомоги загальною вартістю 113 млн євро.

Естонія передасть Україні десятки гаубиць калібру 155 та 122 міліметри, тисячі снарядів, вантажний автотранспорт для їх перевезення, понад сто протитанкових гранатометів Carl-Gustav та понад тисячу пострілів до них.

Сьогодні, 19 січня, Україна вчергове закликала партнерів надати ЗСУ танки Leopard для боротьби з ворогом. Війська РФ продовжують наступальні дії на сході України, а Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій.