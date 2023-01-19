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Президент Євроради Шарль Мішель вирушив із офіційним візитом до Києва

Він наголосив, що українці заслуговують на підтримку ЄС. 

Президент Євроради Шарль Мішель вирушив із офіційним візитом до Києва
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської Ради Шарль Мішель 19 січня вирушив із візитом до Києва. Про це він повідомив у твіттері, опублікувавши відео з поїзда Укрзалізниці.

"На шляху до Києва. Українці бʼються за свою землю, майбутнє своїх дітей. Але також вони бʼються за спільні європейські цінності миру та добробуту", – написав він.

Мішель додав, що народ України заслуговує на підтримку ЄС.

Це вже не перший візит голови Європейської Ради до Києва за час повномасштабного вторгнення. Мішель відвідував столицю в квітні.

У лютому він та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мають взяти участь у саміті Україна-ЄС, проведення якого заплановано в Києві. 

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