Президент Євроради Шарль Мішель вирушив із офіційним візитом до Києва

Він наголосив, що українці заслуговують на підтримку ЄС.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель 19 січня вирушив із візитом до Києва. Про це він повідомив у твіттері, опублікувавши відео з поїзда Укрзалізниці.

"На шляху до Києва. Українці бʼються за свою землю, майбутнє своїх дітей. Але також вони бʼються за спільні європейські цінності миру та добробуту", – написав він.

Мішель додав, що народ України заслуговує на підтримку ЄС.

On my way to #Kyiv.



Ukrainians are fighting for their land, for the future of their children.

But they are also fighting for our common European values of peace and prosperity.



They need and deserve our support. pic.twitter.com/ewLY4E9udX — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

Це вже не перший візит голови Європейської Ради до Києва за час повномасштабного вторгнення. Мішель відвідував столицю в квітні.

У лютому він та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн мають взяти участь у саміті Україна-ЄС, проведення якого заплановано в Києві.