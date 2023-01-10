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"Ми є свідками все більших спроб Китаю змінити світовий порядок на свою користь", – фон дер Ляєн

ЄС і НАТО домовилися зміцнювати стійкість до загроз. 

"Ми є свідками все більших спроб Китаю змінити світовий порядок на свою користь", – фон дер Ляєн
Саміт НАТО у Празі, 22 листопада 2002 року.
Фото: Twitter/Jens Stoltenberg

Євросоюз і НАТО зміцнюватимуть стійкість до загроз. Загроза з боку Росії є найбезпосереднішою, але не єдиною. 

Про це на саміті з президентом Євроради Шарлем Мішелем та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що "ми є свідками все більших спроб Китаю змінити світовий порядок на свою користь". 

"Будемо активізувати роботу з протидії гібридним і кіберзагрозам і тероризму. Розширювати співпраці щодо нових та революційних технологій і космосу. Звернемо увагу на наслідки кліматичної кризи для безпеки. Та посилимо стійкість нашої критично важливої інфраструктури", – сказала вона.

Сьогодні фон дер Ляєн, Мішель і Столтенберг підписали Спільну декларацію про співпрацю ЄС і НАТО. Шарль Мішель заявив, що війна Росії проти України зміцнила Євросоюз і Альянс та їхню співпрацю.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу посилити допомогу Україні.

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