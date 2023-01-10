"Ми є свідками все більших спроб Китаю змінити світовий порядок на свою користь", – фон дер Ляєн

Євросоюз і НАТО зміцнюватимуть стійкість до загроз. Загроза з боку Росії є найбезпосереднішою, але не єдиною.
Про це на саміті з президентом Євроради Шарлем Мішелем та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Вона зазначила, що "ми є свідками все більших спроб Китаю змінити світовий порядок на свою користь".
"Будемо активізувати роботу з протидії гібридним і кіберзагрозам і тероризму. Розширювати співпраці щодо нових та революційних технологій і космосу. Звернемо увагу на наслідки кліматичної кризи для безпеки. Та посилимо стійкість нашої критично важливої інфраструктури", – сказала вона.
Since the start of Russia's war on Ukraine, our EU-@NATO cooperation has only grown stronger.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 10, 2023
Today with the new Joint Declaration we are bringing our partnership to the next level.
We will deepen our excellent cooperation and expand it to new areas ↓ https://t.co/X6oWqOsXoi
Сьогодні фон дер Ляєн, Мішель і Столтенберг підписали Спільну декларацію про співпрацю ЄС і НАТО. Шарль Мішель заявив, що війна Росії проти України зміцнила Євросоюз і Альянс та їхню співпрацю.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу посилити допомогу Україні.