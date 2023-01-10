"Ми є свідками все більших спроб Китаю змінити світовий порядок на свою користь", – фон дер Ляєн

Євросоюз і НАТО зміцнюватимуть стійкість до загроз. Загроза з боку Росії є найбезпосереднішою, але не єдиною.

Про це на саміті з президентом Євроради Шарлем Мішелем та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що "ми є свідками все більших спроб Китаю змінити світовий порядок на свою користь".

"Будемо активізувати роботу з протидії гібридним і кіберзагрозам і тероризму. Розширювати співпраці щодо нових та революційних технологій і космосу. Звернемо увагу на наслідки кліматичної кризи для безпеки. Та посилимо стійкість нашої критично важливої інфраструктури", – сказала вона.

Since the start of Russia's war on Ukraine, our EU-@NATO cooperation has only grown stronger.



Today with the new Joint Declaration we are bringing our partnership to the next level.



We will deepen our excellent cooperation and expand it to new areas ↓ https://t.co/X6oWqOsXoi — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 10, 2023

Сьогодні фон дер Ляєн, Мішель і Столтенберг підписали Спільну декларацію про співпрацю ЄС і НАТО. Шарль Мішель заявив, що війна Росії проти України зміцнила Євросоюз і Альянс та їхню співпрацю.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу посилити допомогу Україні.