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​Росія зменшила кількість боєздатних літаків на аеродромі "Енгельс-2"

Також на летовищі з’явились захисні бар’єри.

​Росія зменшила кількість боєздатних літаків на аеродромі "Енгельс-2"
Рашистські Ту-160 на аеродромі 'Енгельс'
Фото: defence-ua.com

На російському аеродромі "Енгельс-2", розташованому в Саратовській області, з’явились захисні бар’єри та зменшилась кількість боєздатних літаків.

Про це повідомили журналісти програми "Схеми", проаналізувавши свіжі супутникові знімки Planet Labs.

Так, станом на 7 січня ворожі війська розміщували на аеродромі лише шість бойових літаків, які активно використовуються для здійснення масованих ракетних обстрілів України. Йдеться про чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два Ту-160.

Станом на 7 січня на аеродромі також стояв напіврозібраний Ту-95, транспортний літак моделі ІЛ-76 або ІЛ-78 та пасажирський літак Ту-154.

Крім того, супутник зафіксував, що поряд зі злітною смугою у східній частині аеродрому з’явились захисні бар’єри. За словами військових експертів, вони можуть слугувати захистом від уламків від ймовірних вибухових пристроїв.

Нагадаємо, в грудні минулого року на "Енгельс-2" сталися два вибухи. Перший – 5 грудня. Внаслідок чого був пошкоджений щонайменше один бомбардувальник Ту-95.

Другий вибух стався в ніч на 26 грудня. У Міноборони РФ повідомили, що тоді загинуло троє російських військовослужбовців.

Місто Саратов розташоване на правому березі Волги за 458 км від кордону України. На іншому березі знаходиться містечко-супутник Енгельс, який обслуговує однойменну авіабазу. Раніше саме на цьому аеродромі були підірвані російські стратегічні бомбардувальники. З цієї бази злітають російські бомбардувальники, які завдають ракетних ударів по Україні.

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