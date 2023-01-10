Палата представників США схвалила правила своєї роботи

Палата представників, контрольована республіканцями, у понеділок 220 голосами ухвалила пакет внутрішніх правил своєї роботи.

Про це пише “Голос Америки”.

Схвалені правила дають прихильникам жорсткої лінії правих більше важелів впливу на нещодавно обраного спікера нижньої палати Конгресу Кевіна Маккарті.

Вони регулюватимуть діяльність Палати представників протягом наступних двох років. Вони є першою перевіркою здатності Маккарті зберегти єдність своєї фракції після того, як минулого тижня його було обрано спікером після 15 турів голосувань.

Правила включають ключові поступки, яких домагалися прихильники жорсткої лінії, і на які Маккарті погодився у своєму прагненні отримати місце спікера. Згідно з новим регламентом, достатньо буде ініціативи всього одного законодавця, незадоволеного діями спікера, щоб внести на розгляд палати пропозицію про його усунення будь-коли.

Інші зміни накладають нові обмеження на федеральні витрати, потенційно обмежуючи можливості Маккарті вести переговори про пакети державного фінансування з президентом Джо Байденом, колеги-демократи яких контролюють Сенат.

Демократи засудили прийняті законоположення, назвавши їх пакетом правил для “MAGA-екстремістів”, який надаватиме перевагу впливовим корпораціям, а не робітникам, підірве етичні стандарти Конгресу та призведе до подальших обмежень на аборти.

“Ці правила не є серйозною спробою керувати. По суті це записка з вимогою про викуп Америці від ультраправих”, – заявив конгресмен-демократ Джим Макговерн.

Інші зміни включають 72-годинний період очікування між внесенням законопроекту і моментом, коли за нього можна почати голосувати, обмеження державних витрат на рівні 2022 року та створення комітету з розслідування діяльності Міністерства юстиції.

Республіканці здобули 222 мандати у Палаті представників після того, як отримали менше місць, ніж очікувалося, на листопадових проміжних виборах. Це посилило владу прихильників жорсткої лінії та порушило питання про те, як функціонуватиме розділений Конгрес.

Демократи займають 212 місць у нижній палаті Конгресу.

Наступного року перед законодавцями стоять важливі завдання, зокрема вирішення питання про збільшення ліміту боргу федерального уряду, який зараз становить 31,4 трильйона доларів. Нездатність збільшити стелю або навіть тривале протистояння у цьому питанні можуть негативно вплинути на світову економіку.

Нагадаємо, минулого тижня Палата представників США під час 15-го раунду голосування обрала спікером Кевіна Маккарті. Це були найдовші вибори спікера за 164 роки. Глава Республіканської партії представляє Каліфорнію і раніше був лідером меншості в Палаті представників.