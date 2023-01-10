У Пентагоні розглядають можливість надання Україні бойових машин Stryker, – Politico

США розглядають можливість відправки бойових броньованих машин Stryker в Україну у межах майбутнього пакету допомоги.

Про це пише Politico з посиланням на джерела, зокрема чиновника Міністерства оборони.

“Адміністрація може оголосити про пакет, зі “cтрайкерами” чи без них, наприкінці наступного тижня, приблизно під час наступної зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Німеччині”, – зазначає видання.

Джерела підкреслили, що остаточного рішення ще не прийнято, і адміністрація може включити “cтрайкери” у наступному пакеті.

“Наразі ми не маємо жодної інформації”, – сказав речник Пентагону, підполковник Гаррон Гарн.

Politico додає, що восьмиколісна бойова броньована машина Stryker створена американською компанією“General Dynamics Land Systems” – однією з найбільших виробників наземної бойової техніки в країні та у світі. “Cтрайкери” не такі потужні та захищені, як танки, але можуть працювати в снігу, бруді та піску. Водночас їх рухливість на бездоріжжі трохи обмежена відсутністю гусениць.

“Українцям потрібні бронетранспортери, і, якщо не брати до уваги інших країн, які їх надають, це те, що у нас є на озброєнні. Не такий добрий, як Bradley для танкового бою, але добрий для захисту піхоти та наближення до бою”, – сказав чиновник Пентагону.

“Страйкер” пропонує баланс між танком і бронетранспортером. Армійські оператори кажуть, що колісна машина рухається тихіше, ніж Bradley і може перевозити більше військових, аніж M2 – стандартний американський танк.

Машини регулярно використовували в Іраці піхотні батальйони США, авто дозволяли американським військам швидко пересуватися вздовж асфальтованих доріг.

Україна вже експлуатує аналогічну машину. Так, нещодавно в Україну прибули перші із 39 канадських бойових броньованих машин, канадських версій "Stryker", також побудованих General Dynamics. Спочатку автомобілі були закуплені для збройних сил Канади, але в червні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що перенаправляє їх в Україну.

США продали 60 “страйкерів” Таїланду, а Північна Македонія закуповує 16 машин.

Politico зазначає, що надсилання потужних броньованих машин, таких як Bradley і Strykers, могло передувати наданню танків. Але західні країни застрягли приблизно там ж, де й упродовж кількох місяців, — у суперечках про те, хто стане першим.

“З європейцями відбувається дивний рух уперед і назад: щоразу, коли хтось запитує, європейці кажуть: “Ну, ви знаєте, США мають йти першими”. А адміністрація каже: “Ну, ми хочемо це, аби європейці пішли першими або ми хочемо це зробити разом”. А українці просто кажуть: “Заради бога, просто дайте нам танки”, – додає джерело.

Нагадаємо, у новому пакеті безпекової допомоги Сполучених Штатів, крім БМП Bradley та бронеавтомобілей, велика кількість артилерійських снарядів і авіаційні ракети.