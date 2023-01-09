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На Київщині в квартирі вибухнув газовий балон, - ДСНС

Рятувальники вкотре закликають громадян бути обережними.

На Київщині в квартирі вибухнув газовий балон, - ДСНС
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 9 січня, у Броварах Київської області вибухнув туристичний газовий балон.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС в Київській області.

“В квартирі вибухнув туристичний газовий балончик, який знаходився в портативній переносній газовій плитці, яка була розміщена на електроплиті. В результаті увімкнення електричної напруги відбулось підігрівання балончика, що призвело до вибуху”, - розповіли в ДСНС.

Уточнюється, що обійшлося без потерпілих та послідуючого горіння, вибухом було пошкоджено вікна та двері квартири.

У ДСНС вкотре закликали співгромадян бути відповідальними та обережними, не наражати на небезпеку себе та близьких.

Нагадаємо, у багатоповерхівці міста Нововолинськ (Волинська область) вибухнули два газові балони. Внаслідок вибуху двоє людей отримали травми. 

Раніше у Києві в одному із багатоповерхових будинків на вулиці Цвєтаєвої внаслідок недотримання правил експлуатації газових балонів стався вибух.

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