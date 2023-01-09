На Київщині в квартирі вибухнув газовий балон, - ДСНС

Сьогодні, 9 січня, у Броварах Київської області вибухнув туристичний газовий балон.
Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС в Київській області.
“В квартирі вибухнув туристичний газовий балончик, який знаходився в портативній переносній газовій плитці, яка була розміщена на електроплиті. В результаті увімкнення електричної напруги відбулось підігрівання балончика, що призвело до вибуху”, - розповіли в ДСНС.
Уточнюється, що обійшлося без потерпілих та послідуючого горіння, вибухом було пошкоджено вікна та двері квартири.
У ДСНС вкотре закликали співгромадян бути відповідальними та обережними, не наражати на небезпеку себе та близьких.
Нагадаємо, у багатоповерхівці міста Нововолинськ (Волинська область) вибухнули два газові балони. Внаслідок вибуху двоє людей отримали травми.
Раніше у Києві в одному із багатоповерхових будинків на вулиці Цвєтаєвої внаслідок недотримання правил експлуатації газових балонів стався вибух.