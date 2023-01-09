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В останню дорогу провели прикордонника Юрія Юрчика, який загинув під Соледаром

Він отримав осколкові поранення, несумісні з життям.

В останню дорогу провели прикордонника Юрія Юрчика, який загинув під Соледаром
Фото: ДПСУ

В останню дорогу провели прикордонника Юрія Юрчика, який загинув під Соледаром.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Юрчик був поранений 8 січня під час масованого ворожого обстрілу зі ствольної артилерії, мінометів та стрілецької зброї. Боєць отримав осколкові поранення, несумісні з життям. 

Як розповіли в ДПСУ, полковник керував обороною безпосередньо на вогневих позиціях, де зараз тривають запеклі бої. 

"В момент своєї загибелі Юрій Олександрович особисто надавав допомогу з евакуації важкопоранених військовослужбовців суміжного підрозділу Сил оборони", - йдеться в повідомленні прикордонслужби.

Із загиблим нині попрощалися рідні, близькі, а також побратими й керівництво ДПС.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

У Юрчика залишились дружина та донька.

Нагадаємо, раніше Львів попрощався з уродженцем Тайваню, який загинув від втрати крові, отримавши важкі поранення під час бою в Луганській області. Також тут поховали режисера та документаліста Василя Яворського, який воював у складі 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

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