Вдруге росіяни до Чернігова не дійдуть, – ОК "Північ"

Російські війська не зможуть вдруге дійти до Чернігова, якщо знову спробують наступати на північ країни.

Про це заявив командувач військ оперативного командування "Північ" генерал-майор Віктор Ніколюк, повідомляє пресслужба командування.

Він заявив, що підрозділи, які тримають оборону на півночі України, готові дати відсіч, якщо росіяни спробують повторити наступ.

"На даний час ситуація контрольована. Звичайно, ми розглядаємо будь-який варіант розвитку подій. Але як захистили Чернігів раніше, так захистимо і зараз. А по-простому: не дамо ворогу навіть дійти до Чернігова", – сказав він.

Нагадаємо, що вдень у неділю, 8 січня, російські військові обстріляли прикордоння Чернігівської області з артилерії.