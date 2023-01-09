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Туреччина відкриє почесне консульство у Львові

Роботу установи планують запустити цього року.

Туреччина відкриє почесне консульство у Львові
Максим Козицький і Ягмур Гюльдере

Туреччина планує відкрити Почесне консульство у Львові.

Про це повідомив у Telegram голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Він розповів, що зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Республіки Туреччина в Україні Ягмуром Гюльдере.

"Він наголосив, що Львівщина є однією з областей нашої держави, де найактивніше відбувається міжнародна співпраця. Відкриття Почесного консульства сприятиме реалізації спільних проєктів і посиленню міжнародних контактів та зв'язків. Роботу консульської установи планують запустити цього року", - зазначив Козицький.

Нагадаємо, в березні Туреччина переносила своє посольство з Києва до Чернівців.

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