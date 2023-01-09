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СБУ перехопила розмову окупантів, котрі зізналися, як у Лимані ґвалтували жінок і вбивали цивільних

"Насиловали, резали их там, расстреливали", - розповідали рашисти.

СБУ перехопила розмову окупантів, котрі зізналися, як у Лимані ґвалтували жінок і вбивали цивільних
Фото: Пресслужба Нацполіції

Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову росіян, у якій вони обговорюють свої звірства над цивільними жителями Лиману.

Як ідеться в перехопленні, окупанти знущалися над українцями під час відступу з населеного пункту.

"Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто шли, расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *бли, резали их, расстреливали", – розповів про воєнні злочини своєї армії росіянин.

В СБУ підкреслили, що ці слова задокументували і слідчі працюють над тим, аби росіяни отримали максимальне покарання за кожен свій злочин.

"Армія РФ – це воєнні злочинці й маніяки, що насолоджуються знущанням над мирним населенням тимчасово окупованих територій", - наголосили в спецслужбі.

В СБУ додали, що за фактами порушення законів і звичаїв війни з боку російської армії відкрили понад 21 тисячу кримінальних проваджень.

Нагадаємо, раніше перехоплену розмову окупантів щодо звірств у Лимані оприлюднила українська розвідка.

Торік у жовтні поліція завершила слідчі дії на кладовищі в Лимані. Тут після деокупації виявили два масових поховання, у яких знайшли тіла 146 убитих росіянами українців.

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