Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але напруженою, - ДПСУ

Ситуація на лінії кордону з Білоруссю залишається контрольованою, але досить напруженою, РФ та Білорусь спільними навчаннями постійно загострюють ситуацію.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Інтерфакс-Україна.

"Щодо нагнітання ситуації, то так: і РФ, і Білорусь навіть своїми спільними навчаннями постійно загострюють ситуацію на цьому напрямку. До того ж, ми бачимо, що Білорусь активно з її інфраструктурою використовується як майданчик для цих спільних навчань. Вони вже тривають довго. Наразі вони анонсували навчання авіації, до цього анонсувалися лише навчання сухопутних підрозділів", - сказав він.

Демченко наголосив, що безпосередньо біля кордону не фіксується переміщення техніки, польоти авіації чи інші провокації.

"Але такими маневрами, нагнітаннями ситуації про нарощування так званого регіонального угруповання військ вони постійно нагнітають ситуацію. Безумовно, ми змушені тримати на цьому напрямку необхідну кількість сил та засобів, щоб у разі спроби вторгнення на територію України дати відсіч ворогові. І ці сили ми не можемо використовувати на важливіших напрямках, де наразі ведуться повноцінні бойові дії", - сказав він.

Як заявив в інтерв'ю LB.ua старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков, на території Білорусі зараз знаходяться приблизно 25-30 тисяч російських та білоруських військових. Це угруповання не може здійснити перелом у війні проти України, але може вирішувати певні обмежені завдання.

Як заявив командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, безпосередньої загрози повторного вторгнення ворога з боку Білорусі на північ країни немає. Українські військові розглядають можливі варіанти агресії в найближчі місяці.