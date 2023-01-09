Співробітники Тячівського районного відділу поліції затримали чолові, який напав на колядників, наніс їм тілесні ушкодження та забрав гроші.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

Поліцейські затримали нападника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Частину викрадених грошей вдалося вилучити, їх буде повернуто потерпілим

"Вночі 7 січня на лінію «102» надійшло повідомлення про пограбування групи колядників у Тячівському районі. За викликом одразу ж виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. З’ясувалося, що до колядників, які поверталася після вітання односельчан з різдвяними святами, підійшов невідомий, який раптово вдарив одного з чоловіків та відібрав у нього понад 16 тисяч гривень, після чого втік", - розповіли правоохооронці.

Зловмисником виявився 22 річний місцевий житель.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу (грабіж, вчинений в умовах воєнного стату). Зловмиснику загрожує від семи до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Одещині чоловік під виглядом "співробітника СБУ" відібрав у перехожого телефон.