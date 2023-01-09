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Ворог завдав ракетного удару по ринку селища Шевченкове на Харківщині, є загибла і поранені (оновлено)

За попередніми даними, загинула одна людина, поранені семеро. 

Ворог завдав ракетного удару по ринку селища Шевченкове на Харківщині, є загибла і поранені (оновлено)
Фото: Кирило Тимошенко в тг

Зранку 9 січня російські військові завдали ракетного удару по селищу Шевченкове Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“В смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку”, – йдеться у повідомленні.

Оновлення 10:40. Синєгубов повідомив про загибель 60-річної жінки.

Фото: тг-канал Олега Синєгубова/ Харківська ОДА

Фото: тг-канал Олега Синєгубова/ Харківська ОДА

"Всіх інших постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу. Рятувальники продовжують розбирати завали", – зазначив він. 

За даними від Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару поранено сім мирних жителів. Серед них 13-річна дівчинка, додав Синєгубов.

Фото: Кирило Тимошенко в тг

Фото: Кирило Тимошенко в тг

Фото: Кирило Тимошенко в тг

 

Нагадаємо, учора ворог обстріляв з артилерії і танків Чугуївський та Куп’янський райони Харківщини. 

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