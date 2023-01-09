У цьому році силам оборони України буде важче просуватись, ніж у 2022, – Washington Post

Якщо 2023 рік продовжиться так, як почався, Україна має хороші шанси втілити новорічне побажання президента Володимира Зеленського відвоювати всі свої території до кінця року, чи принаймні таку кількість землі, аби остаточно покласти край російській загрозі. Про це з посиланням на західних посадовців та аналітиків пише Washington Post.

Однак поки Зеленський закликав українців до перемог у цьому році, президент РФ використав новорічне звернення для підготовки росіян до затяжної війни. Російські окупанти окопуються в укріплених оборонних позиціях, посилених щонайменше 100 000 мобілізованими, і хоча малоймовірно, що РФ зможе захопити більше територій найближчим часом, Україні, на думку військових експертів, цього року також буде складніше просуватися, ніж попереднього.

Елізабет Шакелфорд із Чиказької ради по глобальних справах вважає, що якщо українцям не вдастся досягти значного прориву у боротьбі проти російської сили, є ризик перетворення війни на затяжну. За її словами, пакет допомоги в розмірі 45 млрд доларів, схвалений Конгресом, підтримає Україну протягом року, але в США наступні президентські вибори пройдуть у 2024 році, тож довготривалу перспективу передбачити складіше.

Бен Годжес, колишній командувач армії США в Європі, сказав, що події першого тижня року свідчать про гарні перспективи для України. Він відзначив переваги, якими зможе скористатися Україна, від високого морального духу в армії, яка захищає свою Батьківщину, до керівництва, згуртованості та, здавалося б, непохитної підтримки Заходу. Поки підтримка Заходу залишається сильною, Годжес упевнений, що Україна зможе повернути всю або більшу частину окупованих Росією територій цього року, включаючи Крим.

Але зараз на Україні лежить тягар продовження наступу, що складніше, ніж оборона території, сказав Роб Лі, колишній морський піхотинець США, який зараз працює в Інституті досліджень зовнішньої політики.

Нагадаємо, днями New York Times теж писала, що новорічне привітання Путін використав для підготовки громадян до затяжної війни. Путін змінив тактику і більше не намагається ізолювати громадян від негативних повідомлень про фронт, натомість закликає їх до боротьби.