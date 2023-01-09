Головне за ніч. Понеділок, 9 січня

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, ворожий ракетний удар по селищу Шевченкове, штурм урядових будівель у Бразилії.

Російська армія готує нові масовані повітряні атаки, ознакою цього є задіяння окупантами розвідувальних дронів.

За словами речниці сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, Росія не відмовиться від масованих атак, і ракетних, і змішаних: "Те, що вони вишукують, куди саме спрямувати свою зброю – це, як правило, тактика поведінки перед тим, як атакувати. Те, що в них зі зброєю вже трошки скрутно, говорить про те, що їм треба аналізувати, де, коли і куди вдарити".

Попереднього змішаного масованого удару ворог завдав по Україні 31 грудня, а дві наступні ночі атакував безпілотниками.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

Російські окупанти минулої доби завдали 7 ракетних та 31 авіаційного удару та здійснили 73 обстріли з РСЗВ.

Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському, намагається поліпшити тактичне положення на Куп’янському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 111 760 осіб. За неділю, 8 січня, Збройні сили знищили близько 590 окупантів і багато військової техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Зранку 9 січня російські військові завдали ракетного удару по селищу Шевченкове Куп’янського району Харківської області.

“В смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку”, – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За оновленими даними від Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару постраждали сім мирних жителів, у тому числі тринадцятирічна дівчинка.

У Бразилії тисячі прихильників колишнього президента Жаїра Болсонару штурмували урядові будівлі. Протести відбулися через тиждень після інавгурації нового глави країни Лули да Сілви.

У неділю бунтівники штурмували Конгрес, президентський палац і Верховний суд, сподіваючись спровокувати військове втручання. Деякі з них били вікна, ламали меблі та чинили акти вандалізму, поки інші знімали відео і робили селфі. Силам безпеки знадобилися години, аби відновити контроль над цими будівлями. Сотні арештів були проведені протягом ночі, але тисячі прихильників Болсонару залишалися в цьому районі.

Більше інформації – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!