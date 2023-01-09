Вони увірвалися до Конгресу, Верховного Суду і президентського палацу – били там вікна та ламали меблі.

Фото: EPA/UPG

У Бразилії тисячі прихильників колишнього президента Жаїра Болсонару штурмували урядові будівлі. Протести відбулися через тиждень після інавгурації нового глави країни Лули да Сілви, пише Bloomberg.

У неділю бунтівники штурмували Конгрес, президентський палац і Верховний суд, сподіваючись спровокувати військове втручання. Деякі з них били вікна, ламали меблі та чинили акти вандалізму, поки інші знімали відео і робили селфі. Силам безпеки знадобилися години, аби відновити контроль над цими будівлями. Сотні арештів були проведені протягом ночі, але тисячі прихильників Болсонару залишалися в цьому районі.

Nearly 2 years to the day the US Capitol was attacked by fascists, we see fascist movements abroad attempt to do the same in Brazil.



We must stand in solidarity with @LulaOficial’s democratically elected government. 🇧🇷



The US must cease granting refuge to Bolsonaro in Florida. https://t.co/rzsZl9jwZY — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 8, 2023

Сілва під час заворушень перебував у зруйнованому дощами місті в штаті Сан-Паулу і повернувся до Бразиліа пізно. Він постановив федеральне втручання в безпеку федерального округу, яке, ймовірно, буде підтверджено Конгресом під час позачергової сесії вранці в понеділок. Демонструючи силу, він, ймовірно, зустрінеться з главами Конгресу та Верховного суду, а також з губернаторами штатів, які, як очікується, прилетять до Бразиліа.

"Такого прецеденту не було в історії нашої країни", – сказав Лула в телевізійних коментарях, пообіцявши переслідувати бунтівників. "Ми збираємося з’ясувати, хто є фінансовими спонсорами".

Рано ввечері в понеділок суддя вищого суду Алексадре де Мораєс наказав усунути губернатора Федерального округу Ібанейса Рошу з посади на 90 днів, доки його відповідальність за порушення безпеки розслідується. Мораєс також дав поліції 24 години, щоб розігнати прихильників Болсонару, які таборували перед військовими штабами по всій країні після того, як лідер консерваторів програв Лулі з дуже мізерною перевагою у другому турі виборів 30 жовтня.

Колишній президент Болсонару, який виїхав із країни до США, щоб уникнути участі в церемонії передачі влади 1 січня, через кілька годин опублікував половинчасте засудження подій.

"Мирні демонстрації в рамках закону є частиною демократії. Але розграбування та вторгнення в громадські будівлі, як ми бачили сьогодні, подібні до дій, вчинених лівими в 2013 і 2017 роках, не входять у правила", – написав Болсонаро в Twitter.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, на початку жовтня Лула да Сілва переміг у першому турі президентських виборів Болсонару, але не зміг отримати більш ніж половину голосів для повної перемоги. Згодом він переміг і в другому турі виборів, набравши трохи більше 50% голосів. Це вже третя перемога для нього. Болсонару певний час зберігав мовчання, та потім дав зрозуміти, що нібито не проти передачі влади.

У грудні в Бразилії прихильники колишнього президента Жаїра Болсонару штурмували управління федеральної поліції. Протестувальники, багато з яких були вдягнуті в жовті національні футбольні форми або обмотані прапорами, протистояли правоохоронцям. Поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати. Натовп підпалив автобуси і авто, що стояли поруч будівлі поліції. Заворушення почалися після того, як поліція затримала прихильника Болсонару за нібито організацію насильницьких "антидемократичних акцій", за словами судді, який видав наказ про його арешт. Деякі найбільш радикальні прихильники Болсонару перекрили шосе на знак протесту та розташувалися табором перед армійськими казармами, закликаючи до військового перевороту, щоб усунути Лулу з посади.

Федеральна поліція заявила, що "заворушення" біля штаб-квартири врегульовувалися за підтримки столичних сил безпеки.