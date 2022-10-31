Відключень світла в Україні стало значно менше, – Зеленський
Відключень світла в Україні стало значно менше, – Зеленський
Українські військові ліквідували за добу 950 росіян, 13 танків і літак, – Генштаб
Українські військові ліквідували за добу 950 росіян, 13 танків і літак, – Генштаб
Правоохоронці викрили злочини освітян-колаборантів у Вовчанську на Харківщині
Правоохоронці викрили злочини освітян-колаборантів у Вовчанську на Харківщині
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
У Сеулі під час святкування Гелловіну у тисняві загинуло 146 людей (оновлено)
У Сеулі під час святкування Гелловіну у тисняві загинуло 146 людей (оновлено)
Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
ГоловнаСвіт

Президентом Бразілії втретє став Лула да Сілва

У другому турі він набрав 50,85% голосів, в Болсонару - 49,15%.

Президентом Бразілії втретє став Лула да Сілва
Луїс Інасіу Лула да Сілва
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Бразилії (2003-2010 роки), лідер лівих Луїс Інасіу Лула да Сілва з мінімальною перевагою переміг чинного главу держави Жаїра Болсонару.

Про це повідомляє BBC.

Так, у другому турі Лула набрав 50,85% голосів, в Болсонару – 49,15%.

Таким чином, 77-річний Лула да Сілва втретє став президентом країни. Він уже обирався на цю посаду у 2002-му та 2006 роках.

Тепер у Бразилії побоюються заворушень, адже Болсонару ще до виборів готував грунт, аби оскаржити результати виборыв у разі поразки.

Нагадаємо, на початку жовтня Лула да Сілва переміг у першому турі президентських виборів чинного прездента Болсонару, але не зміг отримати більш ніж половину голосів для перемоги.

Болсонару за роки президентства відзначився сумнівними рішеннями щодо боротьби з ковідом. Проти нього протестували тисячі людей. Його опонент, да Сільва, був засуджений за відмивання грошей і хабар у вигляді розкішного пентхауса в курортному місті Гуаружа та за допомогу іншим фірмам отримати замовлення у контрольованого державою нафтового концерну Petrobras в обмін на ремонтні роботи в маєтку в місті Атібая в штаті Сан Паоло. Згодом обвинувачення зняли. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також