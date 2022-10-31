Президентом Бразілії втретє став Лула да Сілва

У другому турі він набрав 50,85% голосів, в Болсонару - 49,15%.

Колишній президент Бразилії (2003-2010 роки), лідер лівих Луїс Інасіу Лула да Сілва з мінімальною перевагою переміг чинного главу держави Жаїра Болсонару.

Про це повідомляє BBC.

Так, у другому турі Лула набрав 50,85% голосів, в Болсонару – 49,15%.

Таким чином, 77-річний Лула да Сілва втретє став президентом країни. Він уже обирався на цю посаду у 2002-му та 2006 роках.

Тепер у Бразилії побоюються заворушень, адже Болсонару ще до виборів готував грунт, аби оскаржити результати виборыв у разі поразки.

Нагадаємо, на початку жовтня Лула да Сілва переміг у першому турі президентських виборів чинного прездента Болсонару, але не зміг отримати більш ніж половину голосів для перемоги.

Болсонару за роки президентства відзначився сумнівними рішеннями щодо боротьби з ковідом. Проти нього протестували тисячі людей. Його опонент, да Сільва, був засуджений за відмивання грошей і хабар у вигляді розкішного пентхауса в курортному місті Гуаружа та за допомогу іншим фірмам отримати замовлення у контрольованого державою нафтового концерну Petrobras в обмін на ремонтні роботи в маєтку в місті Атібая в штаті Сан Паоло. Згодом обвинувачення зняли.