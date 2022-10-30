У Фінляндії може бути розміщена ядерна зброя НАТО, - ЗМІ

Офіційних заяв з цього приводу поки не прозвучало.

Ядерна зброя може бути розміщена у Фінляндії, якщо заявку країни на вступ до НАТО буде схвалено.

Про це повідомляє видання Newsweek з посиланням на фінську пресу.

“У розмові з газетою джерела в обороні повідомили, що міністри закордонних справ і оборони Фінляндії Пекка Хаавісто та Антті Кайкконен у липні дали “зобов’язання” перед НАТО, що вони не прагнутимуть “обмежень або національних застережень”, якщо заявку Гельсінкі буде прийнято”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомили джерела, це означає, що ядерна зброя НАТО може проходити через фінську територію або базуватися на ній.

Крім того, немає жодних обмежень щодо розміщення баз НАТО в країні.

Нагадаємо, на початку липня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що Фінляндія та Швеція набули статусу запрошених до НАТО й братимуть участь у роботі Альянсу. Пізніше президент Джо Байден підписав ратифіковані протоколи про приєднання обох держав до НАТО.

Пізніше стало відомо, що Фінляндія планує вивчити різні варіанти присутності НАТО на своїй території.