У Севастополі лунали вибухи, окупанти закрили водну переправу
У Севастополі лунали вибухи, окупанти закрили водну переправу
Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
Латвія законом розірвала звʼязок своєї церкви з РПЦ. Україна теж так може?
Латвія законом розірвала звʼязок своєї церкви з РПЦ. Україна теж так може?
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Український безпілотний комплекс SHARK запущено у серійне виробництво, – Притула
Український безпілотний комплекс SHARK запущено у серійне виробництво, – Притула
Помер тітушка Бялай, якого звинувачували у вбивстві журналіста Веремія
Помер тітушка Бялай, якого звинувачували у вбивстві журналіста Веремія
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
Обмін полоненими: Україна повернула 52-х захисників
Обмін полоненими: Україна повернула 52-х захисників
ГоловнаСвіт

У Німеччині заявили про підвищену активність іноземних розвідок

Агенти використовують усі можливі способи здійснення впливу.

У Німеччині заявили про підвищену активність іноземних розвідок
Німецькі військовослужбовці у складі бойової групи розширеної передової присутності НАТО у Литві на базі у Пабраде, 7 червня 202
Фото: EPA/UPG

Військова контррозвідка Німеччини повідомляє про підвищену активність іноземних розвідок. 

Про це заявила керівниця відомства Мартіна Розенберг, пише "Європейська правда". 

"Керовані іноземними державами агенти використовують усі можливі способи отримання інформації, здійснення впливу й просування інтересів своїх країн", - повідомила вона.

За її словами, контррозвідка останнім часом зареєструвала численні випадки незвичної діяльності та спроб шпигунства. Так, наприклад, над полігонами Бундесверу, зокрема тими, де навчають українських військових, неодноразово помічали загадкові безпілотники. Один з таких прикладів - полігон Вільдфлекен у Баварії. Міноборони Німеччини повідомило, що в ніч з 30 вересня на 1 жовтня невідомі безпілотники кілька разів літали над ділянкою поблизу межі між федеральними землями Баварія і Гессен.

Наприкінці серпня російські агенти намагалися вивідувати інформацію про навчання українських військових, які освоюють західні системи озброєння. Контррозвідка помітила підозрілі авто неподалік від військових баз в районі міста Ідар-Оберштейн у Рейнланд-Пфальці та Грефенвер у Баварії. 

"Наша мета - виявляти спроби шпигунської діяльності, особливо з боку розвідок Росії та Китаю, на ранній стадії та ефективно реагувати на них у співпраці з іншими національними відомствами й міжнародними партнерами", - додала Розенберг. 

Нагадаємо, що Російська православна церква останніми роками придбала кілька об'єктів нерухомості у Норвегії поруч із військовими базами країни та НАТО.

А у Чехії викрили агента РФ, який розробляв проросійську політичну програму і при цьому використовував зв'язки з чеськими журналістами і політиками. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також