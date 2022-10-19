РПЦ скуповує нерухомість у Норвегії поряд із військовими базами, - Dagbladet

Об'єкти нерухомості, що належать РПЦ у країні, можуть використовуватися не лише для релігійних цілей.

Російська православна церква останніми роками придбала кілька об'єктів нерухомості у Норвегії поруч із військовими базами країни та НАТО.

Про це повідомляє норвезьке видання Dagbladet.

За інформацією видання, одним із об'єктів є старий молитовний будинок у Серейді з краєвидом на Хоконсверн. Це головна база Королівського військово-морського флоту Норвегії та найбільша військово-морська база у країнах Північної Європи.

"За даними з реєстру, 2016 року приміщення було придбано Богоявленським приходом московського патріархату. Видання зазначає, що молитовний будинок розташовано за три кілометри по прямій від Хоконсверна, і звідти добре видно більшу частину військово-морського флоту Норвегії", - йдеться у повідомленні.

Ще декілька об'єктів РПЦ придбала у 2017-2021 роках у норвезькому прибережному регіоні Ругаланн. Зокрема, у Ставангері є парафія святої великомучениці Ірини, яка розташована приблизно за 15 хвилин пішки від штаб-квартири JWC - Об'єднаного центру бойових дій НАТО.

Крім того, у російської православної церкви є нерухомість у Кіркенесі, за кілька кілометрів від кордону з Росією.

За даними видання, парафія преподобного Трифона Печенгського була придбана церквою у 2015 році. Цей район відомий тісними зв'язками з Росією, оскільки багато росіян живуть на норвезькій стороні кордону.

Експерт з безпеки з Alfa Sefland Winge зазначає, що об'єкти нерухомості, що належать РПЦ, такі як Хоконсверн, "можуть бути проблемою", оскільки будівлі можуть використовуватися для чогось іншого, окрім релігійних цілей.

Нагадаємо, днями поліція норвезького міста Тромсе повідомила, що затримала громадянина Росії, який керував безпілотниками. Серед вилучених речей у нього були фотографії з аеропорту Кіркенеса та фотографії вертольота Bell міністерства оборони.

Перед тим Суд у Норвегії 16 жовтня на два тижні заарештував громадянина Росії, якого затримали на кордоні з двома безпілотниками й чотирма терабайтами файлів на електронних носіях у багажі.