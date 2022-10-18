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США працюють над виділенням Україні 4,5 млрд доларів, - Мінфін США

Україна й надалі потребуватиме суттєвої фінансової підтримки.

США працюють над виділенням Україні 4,5 млрд доларів, - Мінфін США
Міністр фінансів США Джанет Єллен
Фото: EPA/UPG

Міністерка фінансів Джанет Л. Єллен під час віртуальної зустрічі із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем підтвердила зобов’язання США підтримувати опір України нападу Росії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.

Також міністерка фінансів відзначила, що Сполучені Штати швидко працюють над виділенням 4,5 млрд доларів нещодавно затвердженої бюджетної підтримки. 

Таким чином загальна економічна допомога США Україні сягне 13 млрд доларів, усі у вигляді грантів. 

Міністерка Єллен зазначила, що у наступному році Україна матиме потребу у фінансуванні для критично важливих державних послуг і термінових проектів відновлення. Вона наголосила на необхідності комплексної координації між міжнародними партнерами, щоб допомогти Україні розпочати відновлення та відновлення.

Нагадаємо, Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Це черговий транш, спрямований на підтримку економічної стабільності України. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити нагальні бюджетні видатки, зокрема у соціальній і гуманітарній сферах.

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