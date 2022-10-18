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Трасс вибачилася за помилки, йти з посади прем’єрка не планує

Новий канцлер Джеремі Гант скасував майже всі її плани щодо зниження податків.

Трасс вибачилася за помилки, йти з посади прем’єрка не планує
ЕРА/UPG
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс наполягає, що вона, попри невдачі вже на початку перебування на посаді, очолить консерваторів на наступних загальних виборах.

Про це пише BBC.

Вона вибачилася за помилки після того, як новий міністр фінансів країни Джеремі Гант скасував майже всі її плани щодо зниження податків, щоб стабілізувати ринкову нестабільність.

Трасс додала, що її прем'єрство минулого місяця “не було ідеальним”, однак вона “виправила” помилки, а не змінити курс було б “безвідповідально”.

Урядовиця сказала, що, як і раніше, віддана прискоренню економічного зростання Великої Британії, але визнала, що тепер для цього потрібно більше часу.

“Я, як і раніше, прихильна до свого бачення, але нам доведеться реалізувати його по-іншому”, – сказала очільниця уряду.

Гант попередив про можливі “важкі рішення" щодо податків та витрат. 31 жовтня він надасть економічний звіт про план скорочення боргового тягаря Великобританії. 

Він може включати подальші непередбачені податки для енергетичних компаній, схвалення яких неодноразово заперечувала Трасс під час її передвиборчої кампанії. Також йдеться про зміни у системі потрійного блокування пенсій.

Нагадаємо, 14 жовтня Трасс звільнила Квасі Квартенга з посади міністра фінансів і відмовилася від частини свого суперечливого економічного пакета.

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