Росія ще не поінформувала США про ядерні навчання, які може провести вже за кілька днів, – Reuters

Росія ще не поінформувала Сполучені Штати про навчання своїх ядерних сил, які Москва може провести незабаром.
Про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого військового представника США.
“Сполучені Штати заявляють, що Росія, ймовірно, проведе випробувальні пуски ракет під час щорічних навчань своїх стратегічних ядерних сил “Гром”, можливо, вже за кілька днів”, – йдеться у повідомленні.
Відповідно до нового договору про стратегічні і наступальні озброєння СНВ-3/New START на п'ять років, Росія зобов'язана заздалегідь повідомляти про такі пуски ракет, заявляють американці.
Видання підкреслює, що навчання є ще одним викликом для Сполучених Штатів та їхніх союзників, оскільки президент Росії Володимир Путін відкрито погрожує використати ядерну зброю “для захисту Росії від її невдалого вторгнення в Україну”.
Водночас західні посадовці впевнені, що можуть помітити різницю між російськими навчаннями та будь-якими кроками Путіна, спрямованими на виконання своїх погроз.інформує “Голос Америки”, у понеділок, 17 жовтня НАТО розпочало навчання із ядерного стримування в Європі Steadfast Noon.
У навчаннях візьмуть участь 60 літаків з 14 країн. “Ці навчання допоможуть переконатись, що можливості ядерного стримування Альянсу захищені, ефективні і залишаються в безпеці”, – заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.
В Альянсі підкреслили, що навчання є регулярними і не пов'язані із будь-якими подіями в світі.
Нагадаємо, Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що у разі ядерного удару по Україні російська армія буде знищена.