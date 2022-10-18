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Росія ще не поінформувала США про ядерні навчання, які може провести вже за кілька днів, – Reuters

РФ, ймовірно, проведе випробувальні пуски ракет під час щорічних навчань своїх стратегічних ядерних сил “Гром”.

Росія ще не поінформувала США про ядерні навчання, які може провести вже за кілька днів, – Reuters
Фото: EPA/UPG

Росія ще не поінформувала Сполучені Штати про навчання своїх ядерних сил, які Москва може провести незабаром.

Про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого військового представника США.

“Сполучені Штати заявляють, що Росія, ймовірно, проведе випробувальні пуски ракет під час щорічних навчань своїх стратегічних ядерних сил “Гром”, можливо, вже за кілька днів”, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до нового договору про стратегічні і наступальні озброєння СНВ-3/New START на п'ять років, Росія зобов'язана заздалегідь повідомляти про такі пуски ракет, заявляють американці. 

Видання підкреслює, що навчання є ще одним викликом для Сполучених Штатів та їхніх союзників, оскільки президент Росії Володимир Путін відкрито погрожує використати ядерну зброю “для захисту Росії від її невдалого вторгнення в Україну”.

Водночас західні посадовці впевнені, що можуть помітити різницю між російськими навчаннями та будь-якими кроками Путіна, спрямованими на виконання своїх погроз.

Зазначимо, як інформує “Голос Америки”, у понеділок, 17 жовтня НАТО розпочало навчання із ядерного стримування в Європі Steadfast Noon.

У навчаннях візьмуть участь 60 літаків з 14 країн. “Ці навчання допоможуть переконатись, що можливості ядерного стримування Альянсу захищені, ефективні і залишаються в безпеці”, – заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.

В Альянсі підкреслили, що навчання є регулярними і не пов'язані із будь-якими подіями в світі.

Нагадаємо, Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що у разі ядерного удару по Україні російська армія буде знищена.

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