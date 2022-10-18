США каратимуть Росію за її звірства в Україні, – Білий дім

Сполучені Штати підтримуватимуть народ України стільки, скільки буде потрібно.

Сполучені Штати підтримуватимуть народ України стільки, скільки буде потрібно.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

“Ми збираємося – ми збираємося продовжувати співпрацю з нашими союзниками та партнерами”, – йдеться у повідомленні.

Жан-П’єр додала, що США бутуть продовжувати накладати витрати на Росію, притягувати її до відповідальності за військові злочини і звірства, а також забезпечувати надання Україні економічну та гуманітарну допомогу.

Речниця додала, що американці рішуче засуджують обстріли Росії 17 жовтня, які продовжують демонструвати жорстокість Путіна.

Нагадаємо, 17 жовтня противник завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів.