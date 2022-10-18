Бійці ЗСУ знищили ще вісім дронів-камікадзе

Також були знищені крилаті ракети окупантів.

Вчора ввечері, 17 жовтня, близько 21:00, у зоні відповідальності Повітряного командування "Центр", було знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136".

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Шість цих баражуючих боєприпасів збито винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами ПЗРК”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що ще два "Shahed-136" збили зенітники Сухопутних військ.

Крім того, близько 15:00, під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря, протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗСУ було збито дві крилаті ракети "Калібр".

Нагадаємо, запаси сучасних ракет у Росії зменшуються, і вона не може виробляти їх тими темпами, що витрачає.