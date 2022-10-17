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США працюють над передачею Україні систем ППО, - Держдеп

Також йдуть перемовини стосовно інших систем озброєнь.

США працюють над передачею Україні систем ППО, - Держдеп
Фото: medium.com

Влада США взаємодіє із союзниками щодо передачі українській стороні комплексів ППО

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заступника речника Держдепартаменту США Ведана Патела.

“Ми продовжимо надавати безпрецедентну оборонну підтримку Україні, включно із системами протиповітряної оборони, ми також працюємо з нашими союзниками щодо передачі комплексів ППО та інших активів у сфері безпеки українській стороні”,- розповів представник Держдепу.

Він наголосив, що США постійно взаємодіють з українськими партнерами щодо негайних потреб в плані оборони.

Нагадаємо, у новий пакет допомоги США для України увійдуть боєприпаси та бронемашини HMMWV (Humvee). Крім того, Великобританія надасть Україні ракети для систем протиповітряної оборони, які можуть збивати крилаті ракети ворога.

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