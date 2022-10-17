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Росіяни хочуть інтегрувати Херсонщину в РФ до 1 січня 2026 року, - Хлань

Під час так званого "перехідного періоду" загарбники хочуть налаштувати відповідні процеси в економічній, фінансовій, кредитній, правовій системах.

Росіяни хочуть інтегрувати Херсонщину в РФ до 1 січня 2026 року, - Хлань
Фото: Скріншот з відео

Російські окупанти планують інтегрувати Херсонську область в РФ до 1 січня 2026 року.

Про це повідомив у Facebook радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Він зазначив, що під час так званого "перехідного періоду" загарбники хочуть налаштувати відповідні процеси в економічній, фінансовій, кредитній, правовій системах тощо.

"Цікаво, що екологічний збір вводять тільки з 2026 року, до 2025 не беруть оплату за радіочастотний спектр!", - додав Хлань.

Він зазначив, що таке "планування" безперспективне, адже "Збройні Сили України в жовтні менш ніж за тиждень звільнили понад 400 квадратних кілометрів області". 

Нагадаємо, рашисти почали процес евакуації так званих "державних" установ із Херсона в Крим. Вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Крім цього, в області окупанти вивозять крадене майно жителів вантажівками.

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