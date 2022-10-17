Понад 60% закладів освіти в Україні є безпечними для навчання, – Шкарлет

69,4% шкіл готові до повноформатного або змішаного навчання.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив про те, що понад 60% закладів освіти в Україні відповідають безпечним умовам навчання.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство освіти та науки.

За словами міністра, спільними комісіями ДСНС, військовими адміністраціями, Нацполіцією наразі перевірено понад 25 тис. закладів освіти.

“Майже 63% закладів відповідають безпечним умовам згідно з нормативами ДСНС, в яких враховані всі безпекові умови і різного типу укриття”, – розповів Шкарлет.

Він додав, що серед шкіл 69,4% готові до повноформатного або змішаного навчання. Працювали в цих форматах 7,7 тис шкіл, більше 5 тис. шкіл працювали в онлайн-форматі через безпекову ситуацію.

Нагадаємо, уночі 16 жовтня росіяни знищили дві школи у Запорізькій області.