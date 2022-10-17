Минули надані Україною три дні: Червоний хрест не відправив місію до військовополонених

“Якщо організація не виконує поставлених перед нею цілей і своїм мовчанням підігрує агресору, вона має бути ліквідована”.

Міжнародний комітет Червоного Хреста так і не прибув на кордон із тимчасово окупованою територією після того, як Україна давала організації три дні на спрямування такої місії.

Про це повідомив у Facebook омбудсмен Дмитро Лубінець.

Лубінець розповів, що сьогодні він разом із народними депутатами та радницею глави Офісу президента прибули на кордон із тимчасово окупованою територією. Планувалося, що цей візит буде здійснено з Червоним Хрестом, щоб спонукати його домогтися від Росії доступу до Оленівки, де РФ утримує українських військовополонених.

"Це здалося для МКЧХ складніше, ніж просто в черговий раз опублікувати "заклики до обох сторін" на сторінках свого сайту. Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, МКЧХ ми не побачили", – наголосив омбудсмен.

Він заявив, що за мовчанням МКЧХ криється приховування від міжнародної спільноти злочинів, які вчиняють росіяни.

"Це війна, так. І вона не є безпечною. Але хіба не для цього створена місія МКЧХ і не на її діяльність та виконання належного мандату люди з усього світу жертвують кошти?" – написав Лубінець.

Омбудсмен додав, що якщо організація не виконує поставлених перед нею цілей і своїм мовчанням підігрує агресору, то вона має бути ліквідована.

В свою чергу Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні повідомив, що команда з 11 працівників, включно з одним лікарем, знаходиться в Донецьку й готова відвідати військовополонених, що утримуються в цьому регіоні, зокрема в Оленівці.

“Ця команда була готовою вже протягом декількох місяців. Ми не припинимо вимагати доступу до військовополонених, доки ми не зможемо побачити їх усіх і не лише один раз, незалежно від місця їхнього утримання”, – зазначили в організації.

Нагадаємо, 14 жовтня у відповідь на критику президента Володимира Зеленського Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав забезпечити негайний доступ до всіх військовополонених.