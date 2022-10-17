У спецслужбі зібрали доказову базу їхніх звірств на тимчасово окупованій Харківщині.

Служба безпеки України провела допит і зібрала доказову базу злочинів, які вчинили полонені бойовики однієї з російських приватних військових компаній.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Злочинців захопили у полон під час бойової операції минулого тижня. Окупанти вчиняли злочини на тимчасово захопленій території Харківщини. Вони проводити так звані "зачистки" серед населення і вишукували АТОвців.

Зокрема, на початку вересня на території селища Борова ця диверсійно-розвідувальна група викрадала жителів, які брали участь у проведенні антитерористичної організації на сході України.

"За даними слідства, всіх викрадених чоловіків поміщали у триметрову земляну яму і утримували зв’язаними без води та харчування. Над затриманими жорстоко знущалися, погрожували убивством та били. Окупанти проводили допити і намагалися погрозами і тортурами вибити інформацію про інших патріотично налаштованих жителів регіону", - розповіли в СБУ.

Двоє учасників ворожої групи – військовослужбовці 16 окремої бригади спеціального призначення російського ГРУ, ще двоє – найманці приватної військової компанії.

Окупантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, днями у Харківській області виявили тіла двох чоловіків зі слідами катувань.

Нещодавно було повідомлено про підозру мешканцю Харківщини, який є найманцем ПВК "Вагнер".