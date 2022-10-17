На Вінничині кілька разів лунали вибухи, є влучання в об'єкт інфраструктури

У Вінницькій області після 14:00 кілька разів лунали звуки вибухів.
Про це повідомляє Суспільне.
“На Вінниччині чутно звуки вибухів, – йдеться у повідомленні о 14:19.
“На Вінниччині знову чутно звуки вибухів, – повідомляє видання о 14:36.
Оновлення. Керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов завив про ураження об'єкта критичної інфраструктури внаслідок ракетної атаки.
"Вінницька область знову під ракетним обстрілом. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури", - написав він.
Попередньо — жертв немає.
Нагадаємо, з вечора неділі 16 жовтня Росія випустила по Україні 43 дрони-камікадзе, з них 37 удалося збити.