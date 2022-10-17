На Вінничині кілька разів лунали вибухи, є влучання в об'єкт інфраструктури

За попередніми даними, жертв немає.

У Вінницькій області після 14:00 кілька разів лунали звуки вибухів.

Про це повідомляє Суспільне.

“На Вінниччині чутно звуки вибухів, – йдеться у повідомленні о 14:19.

“На Вінниччині знову чутно звуки вибухів, – повідомляє видання о 14:36.

Оновлення. Керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов завив про ураження об'єкта критичної інфраструктури внаслідок ракетної атаки.

"Вінницька область знову під ракетним обстрілом. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури", - написав він.

Попередньо — жертв немає.

Нагадаємо, з вечора неділі 16 жовтня Росія випустила по Україні 43 дрони-камікадзе, з них 37 удалося збити.