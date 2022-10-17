СБУ викрила на масштабній корупції чиновників у Дніпрі, які не давали дозволів на поховання

Крім офіційної плати в 3,5 тисяч гривень чиновники вимагали від 10 до 50 тисяч додатково за одне поховання.

Служба безпеки ліквідувала масштабну злочинну схему у комунальному підприємстві «Міська ритуальна служба» Дніпровської міськради.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Чиновники систематично вимагали хабарі за виділення місць для поховання на міських кладовищах, навіть у період воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Щомісяця, завдяки налагодженій схемі, організатори отримували "прибуток" приблизно у 7 млн грн.

У результаті слідчо-оперативних дій затримано десять посадовців - практично весь керівний склад комунального підприємства.

За даними слідства, керівництво установи налагодило незаконний механізм отримання грошей з громадян за надання ритуальних послуг. Отримавши хабарі, учасники схеми "гарантували" людям сприяння у виділенні місць для поховання близьких.

Попри офіційний платіж у розмірі 3,5 тис. грн, чиновники вимагали від 10 до 50 тис. грн за одне поховання. "Такса" залежала від локації кладовища та безпосередньо місця захоронення.

У разі відмови родичів померлого платити "данину", посадовці створювали штучні бюрократичні перешкоди для поховання близької людини.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила на масових поборах керівництво державної виконавчої служби Одещини. Один із чиновників налагодив механізм одержання неправомірної вигоди від учасників виконавчих проваджень за "прискорену" процедуру зняття арешту з особистого майна.