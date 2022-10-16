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Ворог обстріляв Марганецьку громаду на Нікопольщині з РСЗВ, - Лукашук

Інші райони області обстрілів не зазнавали.

Ворог обстріляв Марганецьку громаду на Нікопольщині з РСЗВ, - Лукашук
Микола Лукашук
Фото: Анна Стешенко

Росіяни обстріляли Марганецьку громаду з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

"Надвечір окупаційні війська Російської Федерації з РСЗВ знову вдарили по Марганецькій громаді, що в Нікопольському районі", - йдеться у повідомленні.

Попередньо - люди не ушкоджені.

За його інформацією, інші райони області ворожих обстрілів не зазнавали, радіаційний фон - в межах норми. Ситуація на кордонах Дніпропетровщини повністю контролюється ЗСУ.

Нагадаємо, вночі масованого обстрілу зазнав Нікополь на Дніпропетровщині, шість людей поранено. Пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки, підприємство, автомобілі і лінії електропередач.

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