Ворог обстріляв Марганецьку громаду на Нікопольщині з РСЗВ, - Лукашук

Інші райони області обстрілів не зазнавали.

Росіяни обстріляли Марганецьку громаду з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

"Надвечір окупаційні війська Російської Федерації з РСЗВ знову вдарили по Марганецькій громаді, що в Нікопольському районі", - йдеться у повідомленні.

Попередньо - люди не ушкоджені.

За його інформацією, інші райони області ворожих обстрілів не зазнавали, радіаційний фон - в межах норми. Ситуація на кордонах Дніпропетровщини повністю контролюється ЗСУ.

Нагадаємо, вночі масованого обстрілу зазнав Нікополь на Дніпропетровщині, шість людей поранено. Пошкоджено багатоповерхівки і приватні будинки, підприємство, автомобілі і лінії електропередач.