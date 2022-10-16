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Окупанти брешуть про "успіхи" на Лиманському та Бахмутському напрямках, - ЗСУ

Насправді вони самі будують оборонні позиції в районі Кремінної, Сватового.

Окупанти брешуть про "успіхи" на Лиманському та Бахмутському напрямках, - ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники здійснюють інформаційний та психологічний тиск, розповідаючи про свої «успіхи» на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, передає Укрінформ.

"Вже декілька днів поспіль російські війська намагаються взяти Бахмут. Це для них така "Брестська фортеця". Вони вже кілька днів поспіль проводять свою інформаційну операцію про те, що вже ряд населених пунктів біля Бахмуту "вже взяті" – це не відповідає дійсності. Там ідуть дуже важкі бойові дії, противник зосередив там найпотужніші свої сили. Проте Сили оборони України тримають там удар і не дають пройти далі", - запевнив речник.

За його словами, інформація про "контрнаступ" росіян на Лиман також не відповідає дійсності. Хоча ворог намагається показати протилежне.

"Насправді вони будують оборонні позиції в районі Кремінної, Сватового. Більше того, вони у своїх пабліках вихваляються, що будують так звану "лінію путіна", зняли з квадрокоптера, з кількох позицій, розкадровано. Мовляв, що вони готові не пропускати українську армію, і ні кроку назад. І я думаю, що це теж елемент інформаційного впливу на нас. Але наші штаби врахують всю оперативну інформацію при плануванні наступних дій. Не думаю, що противник переграє нас на цьому напрямку", - заявив Череватий.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська зруйнували і пошкодили на Луганщині понад 11 200 будинків, 479 промислових підприємств, 167 закладів освіти та 64 лікарні.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай порадив українцям поки що не повертатися на недавно звільнені території на Луганщині.

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