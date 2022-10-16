Росія перекидає у Білорусь 9 тис. військових

Близько 9 тисяч російських військовослужбовців прибудуть до Білорусі в рамках розгортання спільного угруповання військ.

Про це повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі Валерій Ревенко, інформує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, перші ешелони з російськими військовослужбовцями почали прибувати до Білорусі.

"Передислокація займе кілька днів. Загальна чисельність становитиме трохи менше ніж 9 тисяч осіб", - зазначив Ревенко.

Детальнішу інформацію, за словами Ревенка, нададуть на брифінгу для військових аташе у понеділок, 17 жовтня.

Нагадаємо, що 4 жовтня Олександр Лукашенко підтвердив участь Білорусі у війні проти України на боці Росії.

10 жовтня стало відомо, що Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін домовилися про розгортання “спільного регіонального угруповання військ”.

Після цього президент Володимир Зеленський запропонував країнам "Великої сімки" (G7) розгорнути міжнародну спостережну місію на українсько-білоруському кордоні, щоб спростувати провокацію росіян і фейки про нібито плани України розпочати військові дії проти Білорусі.

13 жовтня стало відомо, що на білоруські полігони звозять російських військових. На станції “Ільїно” у Нижньогородській області РФ завершують формувати ешелони. 15 жовтня перші військові з РФ вже прибули до Білорусі.

13 жовтня у Білорусі було запроваджено режим контртерористичної операції.