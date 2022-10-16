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У Києві відкрили пам’ятний знак загиблим жителям-добровольцям

Його встановили на місці, де у перші дні повномасштабного вторгнення РФ формувалися роти та батальйони з киян-добровольців.

У Києві відкрили пам’ятний знак загиблим жителям-добровольцям
Фото: скріншот відео

У Києві відкрили пам’ятний знак киянам-добровольцям, які загинули, захищаючи Україну.

Про це повідомили в пресслужбі Сил територіальної оборони ЗСУ.

Пам’ятник встановили на місці, де в перші дні повномасштабного вторгнення Росії формувалися роти та батальйони з киян-добровольців для захисту столиці.

"В основі пам’ятника — "петлюрівський хрест" — символ Армії УНР та нарукавний знак 112 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Лук зі стрілою — стародавній герб київського замку, а пізніше герб київської козацької сотні", - йдеться в повідомленні.

Брали активну участь в обороні Києва бійці 112 бригади Сил ТРО ЗСУ. Нині вони воюють проти рашистів на сході та півдні України.

Нагадаємо, 24 серпня в Ірпені на Київщині було встановлено перший в Україні пам’ятний знак Силам Територіальної оборони Збройних Сил України.

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