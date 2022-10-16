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Росіяни змушують учнів Маріуполя ставати "юномармійцями", а в Бердянську шукають порожні квартири для мародерства, - ЦПД

Пропагандисти в ролику про Каховську ГЕС замінили кадри з мостом на старі, де він ще не ушкоджений.

Росіяни змушують учнів Маріуполя ставати "юномармійцями", а в Бердянську шукають порожні квартири для мародерства, - ЦПД
Фото: ark.gp.gov.ua

Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав дезінформаційні та маніпулятивні кампанії, які проводять росіяни на тимчасово окупованих територіях.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦПД.

Так, у Бердянську Запорізької області рашисти складають перелік порожніх квартир, прикриваючись тим, що там відновлюватимуть газопостачання. Насправді список потрібен для того, аби в порожні помешкання заселяти родичів окупантів або обкрадати.

Школярам Маріуполя на Донеччині загарбники насаджують "русский мир" і вербують у "неопіонерський путінюгенд".

"Школярів зігнали в школу №53 і демонстрували, який вишкіл мають "юнармійці" та дали тиждень «подумати» щодо вступу", - розповіли в Центрі протидії дезінформації.

Тим часом на Луганщині росіяни звинувачують батьків у "вільнодумстві" дітей. Тут старшокласники виступають проти окупації, користуючись інформацією з різних джерел. Тож окупанти розпорядилися, аби вчителі нав'язували дітям "потрібну" версію історії.

У Херсонській області пропагандисти підмінили кадри Каховської ГЕС хронікою, де на відео міст біля ГЕС ще неушкоджений. "Репортаж" запустили на телеканалі RT Arabic.

Нагадаємо, нещодавно кіберполіція викрила чергову ботоферму, котра поширювала фейки та пропаганду про війну в Україні.

А російські пропагандисти з посиланням на херсонського колаборанта Кирила Стремоусова розповсюджують дезінформацію, що лінія зіткнення на Херсонщині стабільна.

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