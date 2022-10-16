ООН, Туреччина та Україна висловили готовність продовжити дію "зернової угоди", - Мінінфраструктури

ООН, Туреччина та Україна висловили готовність продовжити дію "зернової угоди".

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури України за підсумками нинішньої зустрічі міністра інфраструктури України Олександра Кубракова та міністра оборони Туреччини Хулусі Акара.

У міністерстві наголосили, що наразі немає жодних сумнівів, що робота "зернового коридору" буде продовжена після 22 листопада.

За інформацією Кубракова, станом на сьогодні Україна експортувала вже понад 7,7 мільйона тонн агропродукції. Це стабілізувало ціни на продовольство у світі і протидіє загрозі глобального голоду.

Також під час зустрічі українська сторона наголосила на прискоренні процесу інспектування суден Спільним координаційним центром.

"Завдяки цьому вдасться суттєво збільшити об’єми експорту зерна в держави Африки, Азії та Європи, а також запобігти утворенню черг на перевірках", - зазначили в Мінінфраструктури.

Як відомо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та Генсек ООН підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Термін дії угоди - до 22 листопада 2022 року.

Нещодавно Росія заявила, що вийде з угоди, оскільки ніхто не враховує інтереси країни-агресора. Йдеться про експорт зерна і добрив з РФ.