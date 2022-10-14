Планують поступово зменшити втрати електроенергії в мережах, знизити викиди вуглекислого газу та збільшити обсяг інвестицій у модернізацію електромереж.

Кабмін схвалив Концепцію впровадження "розумних мереж" в Україні до 2035 року та затвердив план заходів щодо її реалізації.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства енергетики.

Як пояснив глава міністерства Герман Галущенко, концепція і план заходів "задають рамку для реалізації сучасних технологій в українській електроенергетиці", зокрема - в процесі відбудови і відновлення зруйнованої Росією енергетичної інфраструктури.

"Розумні мережі" – це електромережі, які забезпечують високоякісне постачання електроенергії та підвищують її ефективне використання, застосовуючи електротехнічні технології та ІТ. Це робить електромережу більш інтелектуальною і ефективною.

Затверджена урядом концепція має на меті поступове зменшення втрат електроенергії в мережах, забезпечення зниження викидів вуглекислого газу, збільшення обсягу інвестицій у модернізацію електромереж, а також забезпечення покращення якості та надійності електропостачання для споживачів електричної енергії.

У Міненергетики зазначили, що до 2035 року передбачається зменшити втрати електроенергії в електромережах в цілому по Україні із 11,6% до 7,5% або на 6 млрд кВт/год. Це рівнозначно трьом мільйонам тонн спаленого вугілля на ТЕС.

Крім цього, очікується зменшити витрати на експлуатаційне обслуговування електромереж не менш ніж на 8,3 млрд гривень. Фактичний рівень індексу середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) має скоротитися з 1700 до 100 хвилин у 2035 році, а це відповідатиме середньоєвропейському рівню.

Нагадаємо, в Укренерго нині заявили, що не планують вводити обмеження енергоспоживання для українських споживачів.

Українців також закликали економити світло і газ, щоб не застосовувати графіки відключення.