У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
У Херсоні окупанти розстріляли диригента філармонії Керпатенка
Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росіяни завдали ракетного удару по Львівщині (оновлено)
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
​Учора Повітряні сили ЗСУ знищили 5 ударних вертольотів Ка-52 і 17 дронів-камікадзе окупантів
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Поблизу Вінниці зазнав аварії український винищувач, пілот катапультувався
Роман Сініцин: «Росіян треба забити під шконку настільки, щоб вони оговтувались якомога довше»
Роман Сініцин: «Росіян треба забити під шконку настільки, щоб вони оговтувались якомога довше»
​Одна з ракет, що Росія запустила по Харкову, впала на багатоповерхівку в Бєлгороді
​Одна з ракет, що Росія запустила по Харкову, впала на багатоповерхівку в Бєлгороді
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
Окупанти вдарили по Київщині дронами-камікадзе
​Дрон ЗСУ переміг російський безпілотник у повітряній дуелі
​Дрон ЗСУ переміг російський безпілотник у повітряній дуелі
Позов без строку давності: як між Польщею і Німеччиною розгорівся скандал через репарації
Позов без строку давності: як між Польщею і Німеччиною розгорівся скандал через репарації
ГоловнаЕкономікаДержава

Варшава допоможе оновити вагони київського метро, - ЗМІ

Представники варшавського метрополітену заявили про підтримку в постачанні запчастин, а також про допомогу в обміні знаннями та досвідом, необхідними для модернізації українських поїздів.

Варшава допоможе оновити вагони київського метро, - ЗМІ
Фото: Макс Требухов

Варшавський метрополітен допоможе Київському у модернізації поїздів 81-ї серії, які використовуються в метро столиці України.

Про це повідомив TVN24 з посиланням на заяву мерії польської столиці.

"Представники перевізників уже обговорили співпрацю", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Варшава допоможе у модернізації вагонів потягів 81-ї серії. Її вагони та комплектуючі виготовляються в Росії.

"Зі зрозумілих причин українська компанія хоче стати незалежною від постачання з Москви. Варшавський метрополітен також використовує подібний парк, тому представники Київського метрополітену звернулися до Варшави - з проханням про підтримку", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні Варшава має 22 потяги серії 81.

"Вони не ідентичні одиниці тим, що використовуються в Києві - колія рейок у Польщі трохи вужча. Однак, за винятком ширших колісних осей, поїзди дуже схожі. Тому представники варшавської компанії заявили про підтримку в постачанні запчастин, а також про допомогу в обміні знаннями та досвідом, необхідними для модернізації українських поїздів", - додає видання.

До Варшави має прибути робоча група з Києва, щоб на місці розробити конкретні рішення.

Нагадаємо, раніше було визначено результати онлайн-голосування за перейменування п’яти станцій метро у Києві. Свою позицію висловили 170 646 користувачів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також