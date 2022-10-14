Варшава допоможе оновити вагони київського метро, - ЗМІ

Представники варшавського метрополітену заявили про підтримку в постачанні запчастин, а також про допомогу в обміні знаннями та досвідом, необхідними для модернізації українських поїздів.

Варшавський метрополітен допоможе Київському у модернізації поїздів 81-ї серії, які використовуються в метро столиці України.

Про це повідомив TVN24 з посиланням на заяву мерії польської столиці.

"Представники перевізників уже обговорили співпрацю", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Варшава допоможе у модернізації вагонів потягів 81-ї серії. Її вагони та комплектуючі виготовляються в Росії.

"Зі зрозумілих причин українська компанія хоче стати незалежною від постачання з Москви. Варшавський метрополітен також використовує подібний парк, тому представники Київського метрополітену звернулися до Варшави - з проханням про підтримку", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні Варшава має 22 потяги серії 81.

"Вони не ідентичні одиниці тим, що використовуються в Києві - колія рейок у Польщі трохи вужча. Однак, за винятком ширших колісних осей, поїзди дуже схожі. Тому представники варшавської компанії заявили про підтримку в постачанні запчастин, а також про допомогу в обміні знаннями та досвідом, необхідними для модернізації українських поїздів", - додає видання.

До Варшави має прибути робоча група з Києва, щоб на місці розробити конкретні рішення.

Нагадаємо, раніше було визначено результати онлайн-голосування за перейменування п’яти станцій метро у Києві. Свою позицію висловили 170 646 користувачів.