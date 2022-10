БЕБ налагоджує співпрацю з підрозділами Єврокомісії

Представники підрозділів Єврокомісії та БЕБ домовилися провести онлайн переговори Директора БЕБ з представниками DG REFORM та усіляко допомагати у забезпеченні незалежності діяльності Бюро та формуванні усіх необхідних методичних засад для розслідування економічних злочинів та захисту фінансових інтересів ЄС.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Управління міжнародного співробітництва БЕБ вже розпочало підготовку та направило перші заяви для участі у проєктах Європейського Союзу, що є актуальними для БЕБ. Окрім того, вже досягнута домовленість про участь співробітників БЕБ у вже діючих програмах країн ЄС", - йдеться у повідомленні.

Ці домовленості були досягнуті в результаті зустрічей керівника Управління міжнародного співробітництва Анатолія Александрова та представників керівництва генеральних директоратів Єврокомісії під час участі у конференції «2022 AFCOS Conference».

Представник БЕБ, на зустрічі із Беттіною Кромен - керівницею відділу Генерального директорату з питань економічних та фінансових справ (Directorate-General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN)), повідомив про стан справ в Україні щодо реалізації правоохоронної функції у сфері протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави та про роботу БЕБ щодо реалізації контролю за використанням міжнародної технічної допомоги та захисту фінансових інтересів ЄС. Раніше зазначений контрольний механізм зі сторони держави був відсутній. Також домовилися про методологічну допомогу від DG ECFIN в цьому питанні.

Також Анатолій Александров зустрівся із Марлен Розмарі Медсен - заступницею керівника апарату єврокомісара Елізи Ферейри, директоркою з підтримки реформ країн-членів ЄС Генерального директорату з підтримки структурних реформ Європейської Комісії (Directorate-General for Structural Reform Support (DG REFORM)) Наталі Бергер та радником з політичних питань, представником Групи підтримки України в Єврокомісії Клеменсом Мюллером та обговорили шляхи посилення інституційного становлення БЕБ, залучення усієї можливої підтримки з боку міжнародних партнерів у зв’язку з обмеженим фінансуванням Бюро.

Представники Єврокомісії повідомили про раніше прийняте рішення щодо повного призупинення фінансування будь-яких проєктів у Росії та спрямування цих коштів на програми підтримки України. Учасники зустрічі узгодили проведення пошуку та аналіз вже існуючих програм та проєктів ЄС, які можна використати для всебічної підтримки розвитку та посилення спроможностей БЕБ. Також DG REFORM погодилися надавати підтримку у набутті нових компетенцій, розбудові аналітичної складової та консультуванні в питаннях методології, практичних рекомендацій у наближенні діяльності Бюро до стандартів та практик ЄС.

Нагадаємо, співробітники БЕБ взяли участь у зустрічі представників розвідувального альянсу Five Eyes. Для аналітиків та детективів іноземні партнери запропонували провести серію навчальних візитів та тренінгів для аналітиків та детективів щодо практик розслідування, зокрема і кіберзлочинів.