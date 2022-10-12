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Україна та МВФ обговорили можливість нової кредитної програми, – Марченко

Потреби України у додатковому фінансуванні у 2023 році сягають 3,5 млрд доларів щомісячно.

Україна та МВФ обговорили можливість нової кредитної програми, – Марченко
Фото: mof.gov.ua

Україна та Міжнародний валютний фонд обговорили можливість нової кредитної програми для забезпечення пріоритетних видатків держбюджету у 2023 році.

Про це повідомляє сайт Мінфіну за підсумками зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка з представниками МВФ.

"На зустрічі з директоркою-розпорядницею МВФ сторони обговорили можливість нової кредитної програми для забезпечення пріоритетних видатків держбюджету України у 2023 році", – йдеться в повідомленні.

Марченко подякував за своєчасну фінансову допомогу для подолання економічних наслідків повномасштабної війни.

 

“Сьогодні ми спостерігаємо поступове відновлення економіки України, проте в умовах активних бойових дій для нас надзвичайно важливо запустити програму співпраці з МВФ, для забезпечення стабільності фінансової системи. Потреби України у додатковому фінансуванні у 2023 році сягають 3,5 млрд доларів щомісячно”, – зазначив Марченко.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд надасть Україні додаткові 1,3 млрд доларів.

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