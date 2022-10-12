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З понеділка школярі Львівщини повернуться до очного навчання

“Наступне покоління має навчатися”.

З понеділка школярі Львівщини повернуться до очного навчання
Фото: EPA/UPG

Львівська область поверне очне навчання у школах з понеділка, 17 жовтня.

Про це в ефірі телемарафону UArazom заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Ми плануємо, що з понеділка ми маємо виходити на навчання. Тому що ми маємо надавати основні послуги, діти – наше майбутнє, війна має закінчитися на нашому поколінні. Наступне покоління має навчатися. Ми з понеділка відновляємо навчання", – заявив Козицький.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет закликав керівників ОВА і закладів освіти перейти на дистанційну форму навчання до кінця тижня внаслідок масованих ракетних ударів. 

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