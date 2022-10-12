Німеччина надасть Україні додаткові Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARS II

Найближчими днями Німеччина передасть Україні самохідні артилерійські установки PzH 2000 й реактивні системи залпового вогню MARS II.

Про це Міністерство оборони Німеччини повідомило у Twitter.

Зазначається, що зустріч в форматі “Рамштайн” проходить в особливий час: російські ракетні атаки та мобілізація в Росії, організовані Москвою псевдореферендуми та український контрнаступ.

“Ми координуємо нашу постійну підтримку. У наступні кілька тижнів більше PzH 2000 й MARS II будуть передані Україні”, – йдеться у повідомленні.

Meeting of Ramstein-Format at a special time: 🇷🇺 missile attacks & partial mobilisation, sham referenda, 🇺🇦 counter-offensive. We coordinate our ongoing support. In the next few weeks, more #PzH2000 and #MARSII will be handed over to #Ukraine. pic.twitter.com/uW7B5GEiKA — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) October 12, 2022

Раніше повідомлялося, що Німеччина найближчими днями поставить в Україну першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM.