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Німеччина надасть Україні додаткові Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARS II

“Ми координуємо нашу постійну підтримку”.

Німеччина надасть Україні додаткові Panzerhaubitze 2000 та РСЗВ MARS II
Фото: Олексій Резніков у Facebook

Найближчими днями Німеччина передасть Україні самохідні артилерійські установки PzH 2000 й реактивні системи залпового вогню MARS II.

Про це Міністерство оборони Німеччини повідомило у Twitter.

Зазначається, що зустріч в форматі “Рамштайн” проходить в особливий час: російські ракетні атаки та мобілізація в Росії, організовані Москвою псевдореферендуми та український контрнаступ.

“Ми координуємо нашу постійну підтримку. У наступні кілька тижнів більше PzH 2000 й MARS II будуть передані Україні”, – йдеться у повідомленні.

 

Раніше повідомлялося, що Німеччина найближчими днями поставить в Україну першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM. 

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