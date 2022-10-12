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Держава виплачуватиме субсидії в повному обсязі, тарифи підвищувати не будуть, - Шмигаль

Також Кабмін затвердив дві постанови, які дозволять врегулювати значну кількість заборгованостей на газовому ринку.

Держава виплачуватиме субсидії в повному обсязі, тарифи підвищувати не будуть, - Шмигаль
Фото: Вести

Держава не буде підвищувати тарифи на газ, опалення та електроенергію, а субсидії будуть виплачуватися в повному обсязі.

Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Тарифи не підвищуються ні на газ, ні на опалення, ані на електроенергію. Субсидії залишаються і будуть виплачуватися в повному обсязі всім родинам, які дійсно цього сьогодні потребують. Стосовно забезпечення фінансової стабільності на ринку газу, то Уряд сьогодні затвердить дві постанови, які дозволять врегулювати значну кількість заборгованостей на газовому ринку", - сказав прем'єр.

За його словами, 76 млрд грн виділять на програму з врегулювання заборгованості перед суб'єктами ринку природного газу відповідно до раніше прийнятого спеціального закону і відповідно до домовленості з головами міст і громад. 

"Це дасть змогу всім підприємствам газової галузі продовжувати роботу та стабільно виконувати свої зобов'язання перед усіма споживачами", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше уряду пропонували не враховувати дохід від компенсації за прихисток внутрішньо переміщених осіб при оформленні житлової субсидії.

Тим часом українців закликають економити світло і газ, щоб не застосовувати графіки відключення.

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