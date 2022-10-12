За два дні Росія пошкодила 30% енергетичної інфраструктури України, - Галущенко

Внаслідок ракетних ударів 10-11 жовтня в Україні було пошкоджено близько 30% енергетичної інфраструктури України. Про це в інтерв'ю CNN заявив голова Міненерго Герман Галущенко.

За його словами, це вперше з початку повномасштабної війни, коли Росія рішуче націлилась на енергетичну інфраструктуру.

Однією з причин таких дій РФ, на думку міністра, є те, що український експорт електроенергії до Європи допомагає європейським країнам економити на російському газі та вугіллі. При цьому Герман Галущенко додав, що Україна намагається швидко відновити постачання з інших джерел.

Відповідаючи на запитання, чи буде Україна отримувати додаткові енергоносії з Європи, міністр сказав, що це один з варіантів. Він зазначив, що українська енергосистема все ще стабільна, але закликав партнерів забезпечити системи захисту повітря, які дійсно можуть допомогти "прикрити" інфраструктуру.

Нагадаємо, 10-11 жовтня Росія здійснила масові ракетні обстріли українських міст, поціливши здебільшого у об'єкти критичної інфраструктури. 10 жовтня через це без світла залишилися 3900 населених пунктів. Там, де дозволяє безпекова ситуація, пошкодження оперативно усувають.