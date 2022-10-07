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У 16 регіонах України - повна готовність інфраструктури до запуску опалення, - Чернишов

Деякі міста розпочали прийом індивідуальних заявок на підключення до опалення від закладів соціальної інфраструктури.

У 16 регіонах України - повна готовність інфраструктури до запуску опалення, - Чернишов
Фото: надано пресслужбою

Станом на сьогодні повна готовність інфраструктури до запуску опалення зафіксована у 16 регіонах України.

Про це повідомив у Facebook міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

Він зазначив, що кожного року об’єкти соціальної інфраструктури підключають до опалення раніше. Попри війну цьогоріч змін не буде.

"Цей рік — не виключення. Наразі, деякі міста розпочали прийом індивідуальних заявок на підключення до опалення від закладів соціальної інфраструктури. Рішення про початок опалювального сезону приймає кожна громада самостійно", - додав Чернишов.

Міністр наголосив, що цьогоріч українці мають бути максимально ощадливими, цінувати і берегти тепло.

Нагадаємо, днями Чернишов повідомляв, що в Україні інженерні системи готові до опалювального сезону на 97%, а ресурсів природного газу та вугілля також достатньо для проходження зими.

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