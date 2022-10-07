Також звели п'ять тимчасових переправ, ще п’ять будують.

На звільнених територіях Харківського області дорожники уже розчистили майже 400 км доріг, зокрема, 17 кілометрів комунальних вулиць Ізюма та Балаклії.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури України.

Також звели п'ять тимчасових переправ, ще п’ять будують.

У відомстві додали, що в деокупованому Ізюмі дорожники забезпечили проїзд до госпіталю та облаштували майданчик для карет швидкої допомоги. В місті триває прибирання проїзної частини доріг та вулиць і зведення трьох тимчасових переправ через Сіверський Донець.

У Харківській області наразі працюють 12 дорожніх організацій. У міністерстві додали, що кожного дня до робіт залучено близько сотні одиниць дорожньої техніки та понад 200 робітників підрядних підприємств.

За місяць Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони обстежила близько п’яти гектарів території, зокрема, автомобільні дороги Харків – Ізюм, Харків – Куп’янськ та штучні споруди. Також співробітники служби виявили і знешкодили майже півтисячі вибухонебезпечних предметів.

У той же час піротехнічні служби ДСНС обстежили 819 га місцевості, зокрема 143 км автомобільних доріг. Крім цього, виявили та знешкодили майже 18 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів.

"Щойно розмінувальники завершують працювати – дорожники отримують «зелене світло» на виконання дорожніх робіт", - пояснили в Мінінфраструктури.

Фото: Facebook/Міністерство інфраструктури України

Фото: Facebook/Міністерство інфраструктури України

Фото: Facebook/Міністерство інфраструктури України

Нагадаємо, раніше в міністерстві повідомляли, що в Харківській області було розчищено 124 км доріг державного значення.

Також на Харківщині було усунено 15 пошкоджень залізничних колій.