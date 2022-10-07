​Галущенко оцінив можливі загрози застосування ядерної зброї чи аварії на АЕС

Загрози росіян стосовно ядерної зброї та провокації щодо АЕС стосуються не тільки України, а й інших країн. І наслідки цього можуть бути катастрофічними.

Про це міністр енергетики України Герман Галущенко розповів в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua.

"Ви ставите питання, чи має значення, унаслідок чого будуть помирати люди – унаслідок ядерного удару чи вибуху на Запорізькій атомній станції?

Однозначною катастрофою є і те, і те. Масштаби у випадку аварії на ЗАЕС можуть бути величезними. Є розрахунки, яка кількість території може бути уражена. Мова йде про багато країн", – сказав він.

При цьому Герман Галущенко додав, що можливість будь-якої ядерної катастрофи, на жаль, "наразі залежить виключно від рівня маразму росіян".

Нагадаємо, Байден вважає, що ядерна загроза Путіна є найбільшою з часів Карибської кризи.

Президент Володимир Зеленський закликав Захід не піддаватися на російський шантаж ядерним озброєнням. Страх може призвести до спроб Росії захопити ще більше територій.

За даними Bloomberg, малопотужна тактична ядерна зброя замкнена приблизно на дюжині складів у різних частинах Росії, тож для транспортування її до пускових установок потрібен час – від годин до діб. Агентство підкреслило, що ці погрози є частиною масштабної спроби Кремля залякати США та Європу, аби вони припинили підтримку України та змусили Київ розпочати переговори на умовах Москви.